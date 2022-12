AK kirjanduskool ⟩ Viirlaiu tegelased lunastasid inimkonda

Arved Viirlaiu paguluses ilmunud romaan «Ristideta hauad» (Lund, 1952) on legendaarne teos. See on üks väheseid sõjaromaane eesti kirjanduses, mis tegeleb otse ja ilustamata eestlaste saatusega Teises maailmasõjas. Arved Viirlaiu kohta on öeldud, et ta on eesti kirjanikest kõige rohkem ära teinud, et teadvustada maailmale Eesti Vabariigi okupeerimist, kirjutab kirjandusteadlane Maarja Vaino.