Juhtkiri ⟩ Eesti ootab Venemaa jonni taga

Seejuures, kui Brežnevi ajal toetasid Nõukogude Liitu teised Varssavi Lepingu Organisatsiooni riigid, siis praegu on Venemaa oma jonnis täiesti üksi. Praegu on OSCE-l 57 liiget, lisaks Euroopa riikidele veel Ameerika ja Aasia maid, kellest keegi pole Venemaa poolel. Isegi Valgevene, aga ka teised Venemaa klientriigid, nagu Armeenia, ajavad lihtsalt neutraalset juttu, kuidas sõda on paha.

Seda kõike arvestades võib muidugi küsida, kas Eesti peaks enam üldse tahtma OSCE eesistujamaaks saada. Ajalooliselt on organisatsioon on olnud paljude Euroopa probleemide lahendamise kõrval. Ja kui me ka mäletame OSCE omaaegset missiooni Eestis üpris tülika nähtusena, siis rahvusvaheliselt aitas see maandada meie muukeelsete kohtlemise küsimust. Kas pole OSCE aga praegu täielikult maha käinud?