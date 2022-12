Ülo Mattheus ⟩ Venemaa uus visiitkaart maailmas on verine kuvalda

Putini päritolu tänavagängidest selgitavat väidetavalt ka tema häid suhteid endise kriminaalkurjategija Jevgeni Prigožiniga, nn Putini kokaga, kellest nüüdseks on saanud üks Venemaa ja Ukraina sõja juhtfiguure. See on mees, kes on loonud Wagneri palgaarmee ja kogunud tuntust sellega, et värbab palgasõdureid Venemaa vanglatest. Äsja pälvis Wagneri grupp tähelepanu ka oma desertöörist võitleja, vanglast värvatud Jevgeni Nužini pea purustamisega sepahaamriga, millest tehti videopostitus ühel Telegrami kanalil. Samale platvormile postitati teinegi video verise kuvaldaga viiulikastis, mida esitati kui Prigožin saadetist Euroopa Parlamendile vastuseks parlamendi resolutsioonile kuulutada Venemaa terroristlikuks riigiks ja arvata terroristlike organisatsioonide nimekirja Wagneri grupp. Sellega on wagnerlased sisuliselt omaks võtnud varasemad kuvaldamõrvad Süürias ja teinud neist oma visiitkaardi. Ajakirjandusse on jõudnud vähemasti kahe süürlase, Mohammed Elismaili ja Hamdi Bouta mõrvamine. Ja mitte ainult mõrvamine, vaid wagnerlased ka tükeldasid, põletasid ja rüvetasid surnukehad. Süüks pandi neile Süüria armeest deserteerumist.

Kuni Ukraina sõjani Putini režiim mingit seotust wagnerlastega ei tunnistanud, ka selle looja oli pikka aega saladuses ja alles käesoleva aasta septembris, kui Wagneri palgaarmeest oli sisuliselt kujunenud Vene relvajõudude eliitüksus, sai teatavaks, et selle looja on Putini lähikondlane Jevgeni Prigožin. Wagneri verisest kuvaldast, mis nüüd on jõudnud Euroopa Parlamendi lauale, on saanud aga Venemaa «ametlik» visiitkaart. Samas on välja ilmunud veel üks video, mis muudab kõik Prigožiniga seotu eriti delikaatseks. Selles räägib Prigožini väidetav vanglakaaslane Saša Kurara temast kui mehest, kes oli vangide hierarhias kõige madalamal astmel, vanglažargoonis «petuhh». Kas see on tõde või mõne poliitilise jõu infooperatsioon, pole teada, kuid nii või teisiti kujundab see Prigožini ja sellega ka Venemaa renomeed viisil, mis peaks tsiviliseeritud maailmal juuksed püsti ajama.