Aleksei Turovski ja Marcus Turovski ⟩ Ahvid pidutsevad ettenägelikult

Tallinna loomaaia šimpansidele korraldati aastaid tagasi jõulupidu, nii et nende ronimisvõrgu külge kinnitati neli ligi kahemeetrist jõulukuuske. Võrk on tehtud tugevatest köitest ja kannatab kenasti kolme šimpansi keharaskust ja aktiivsust, kuuskedest rääkimata. Kuused kaunistati ja varustati eri sorti kommide ja küpsiste ning teiste toredate asjadega. Kuuskede rea alla põrandale paigutati vaagnaks lahti rullitud Hiina kapsad. Sinna kõrvale põrandale kuhjati õunu ja teisi puuvilju ning kaheliitristes plastpudelites mahlajooki.

Šimpansid, keda oli tol ajal kolm – tüdrukud Betty ja Quincy ja vanem isane Pino –, olid igaüks oma aedikus, kust said toimuval silma peal hoida. Hooldajatel oli kahtlus, et kui aedikute uksed avatakse ja ahvid pääsevad kuuskede juurde ühisesse ruumi, siis ajavad nad need tormijooksuga pikali. See kahtlus osutus aga asjatuks. Loomad küll tormasid kuuskede juurde, kuid vaatasid neid esmalt põhjalikult igast küljest ning jätsid nad seejärel ka rahule. Seejärel hakkasid ahvid vastavalt oma individuaalsele iseloomule pidutsema.