Ega Eleringi sõnakas juht Taavi Veskimägi vastaseid kostitamata jäta. Elering teatas, et erafirmad on ise süüdi, sest pole gaasikäppa kaile tellinud. «See ei vasta tõele, et Elering ei saa enda ehitatavat gaasitoruühendust õigeaegselt valmis. Meie tööd on lubatud graafikus ja valmivad,» kirjutas Veskimägi sotsiaalmeedias.