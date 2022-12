VAATA OTSE ⟩ Virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Foorumil arutletakse märtsis 2023. aastal toimuvate Riigikogu valimiste eel, kui palju välismaal elava eestlase hääl üldse loeb ning kas ja kuidas on võimalik välismaalt Eesti ühiskonna asjades kaasa rääkida. Foorumil arutletakse ka infovahetuse teemadel, sh diasporaa meedia rolli üle olevikus ja tulevikus. Tehakse lülitusi väliskogukondadesse. Muusikat teeb Puuluup, kes on just tagasi jõudnud maailmaturneelt. Eestlust mõtestab Heimtalist Anu Raud. Virtuaalfoorumit juhib Anett Numa.