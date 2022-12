VASTULAUSE ⟩ Enno Tammer: Letipea elanike enamus on tuumajaama vastu!

1. detsembril Postimehes ilmunud usutluses väitis Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum, et Letipea küla elanikud jagunevad tuumajaama küsimuses kolme kategooriasse: need, kes võtavad asja rahulikult ja kuulavad, siis need, kes esitavad väga palju küsimusi, ja need, kes on kategooriliselt vastu.

Olles nüüdseks paar nädalat nii Letipea kui ka Mahu ja teiste ümberkaudsete külade inimeste meelsust uurinud ja hääli kogunud, hakkab pilt üsna selgeks saama – enamus on seisukohal, et tuumajaama siia kanti mitte mingil juhul tulema ei peaks. Selle teadmiseni oleks vallavanem ka ise jõudnud, kui vaid oleks olnud huvi kohalikelt küsida.

Tuumajaama usku Vallbaum aga eksitab avalikkust aruteluga, kuidas tuumajaam päästaks valla miljonilisest miinusest järgmise aasta eelarves. Kui vallavanem ei oska majandada, ei päästa teda sellised eksitavad arutelud.

Oluline on mõista – Letipea küla elanikud pole tuimalt millegi vastu, vaid kirglikult millegi poolt ja selleks on meie vaikne, looduslähedane ja liigirikas elukeskkond.

Lisaks on kurb pooltõde vallavanema väide, nagu vald otsust enne valitsust ei langeta. Nagu artiklist selgus ja ka varem leheveergudelt on läbi käinud, on vallavanem Vallbaum tuumajaama tulihingeline pooldaja. Seda on ka temaga koos kohalikel valimistel kandideerinud vallavolikogu liige ning majanduskomisjoni esimees Kalev Sädeme, kes muuhulgas on samaaegselt kohaliku kommunikatsiooni koordinaatorina palgatööl ka Fermi Energias. Kelle huve ta kahel toolil istudes esindab, jääb kohalikele arusaamatuks. Fermilt saab Sädeme palka juba oktoobri esimesest poolest.

