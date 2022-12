JUHTKIRI ⟩ Vene keele õpetamist koolides ei tohi kergekäeliselt vähendada

Sama probleem kummitab ka Eestit, seda nii üldiselt kui ka spetsiifiliselt keelte puhul. Eesti on saavutanud aastaid häid kohti PISA testides, ent sinna juurde on käinud pea alati tõdemus, et need tulemused on saavutatud tänu vanale õpetajakaadrile, kuid uusi pole naljalt kuskilt peale tulemas. Sama kehtib keelte puhul. Nii kirjutas Tallinna 21. kooli direktor Meelis Kond mõni päev tagasi Postimehes (PM 29.11), et praeguses staadiumis ei tule vene keele õpetajate asendamisest mingi muu keele õpetajatega midagi välja. «Muudatused hariduses ei saa toimuda viisil, et koolid, vaadake ise, kuidas hakkama saate. Muutusega peab kaasnema ka ressurss, sh õpetajad,» leidis Kond.