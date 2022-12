Ülo Vihma ⟩ Katuseraha tuleks asendada erapooletu rahastusega

«Katuseraha» õigustamine ajalooga, et seda oli kunagi vaja viletsas seisus koolide katuste parandamiseks (sealt ka see rahvakeelne nimetus), on oma aja ära elanud. Koolide katused on korras. Ajalooga põhjendamine üleüldiselt viib meid samale demagoogilisele teele, mida ise kritiseerime näiteks Venemaa puhul – uusi vallutusi põhjendatakse kunagiste territooriumide omamisega.