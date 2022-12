Üks on kindel: kui need igasugu integratsiooni- ja keelemuutuse küsimused oleksid lihtsa lahendusega, oleksid need juba ammuilma ära tehtud. Tegelikkuses on asi aga kohutavalt keeruline ja sõltub niivõrd paljudest detailidest, et äärepealt võiks eelmainitud nn nurjatute probleemidega ühte patta panna. See tähendab sellistega, mis oma keerukuses võimaldavaid vaid kehvapoolseid ja pikaldasi lahendusi, kui neidki.