Aarne Seppel ⟩ Eesti suured ideed põrkavad vastu mittetegemise argumente

Kuus aastat tagasi lahvatas miljarditehase skandaal. Eesti puidutöösturid tahtsid ehitada puidukeemiatehase, mis annaks korralikku kohalikku lisandväärtust. Aga ei, leiti, et midagi hullemat ei saaks Eestis juhtudagi! Emotsionaalne ajupesu jõudis isegi niikaugele, et teadlasetiitliga inimene kirjutas nõretava loo, kuidas Emajõgi on nii põhjalikult läbi uuritud, et seal polegi enam midagi uurida. Lisandus hirm, et äkki saavad ärimehed veelgi rikkamaks.