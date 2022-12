RAVIMITE TARNERASKUSED ⟩ Apteekides hinnad tõusevad. Osa ravimeid kaob lettidelt

Tänane artikkel ravimite ülemaailmsetest tarneraskustest (PM 01.12) joonistavad üpris sünge pildi ravimituru tulevikust kogu Euroopas. Samas ei ole haiglatele ja apteekidele ravimite tarneraskused midagi võõrast, puutume oma töös nendega kokku igapäevaselt.

Haiglatele ja apteekidele ei ole ravimite tarneraskused midagi võõrast, puutume oma töös nendega kokku igapäevaselt. Konkreetseid ravimigruppe, millest puudus on, on raske välja tuua. Nende hulgas on ka antibiootikumid ja valuvaigistid, mis on võrreldes vähiravimitega, mõistagi, kergemini asendatavad.

Kas on karta vähi ja muude tõsisemate haiguste raviks mõeldud ravimite defitsiititi? Ei soovi hirmutada ja prognoose teha. Teatud juhtudel on ka nende puhul ravivalikutes võimalik ühte raviskeemi asendada teisega. Küll on see keerulisem, kui hambavalu puhul ühe vaigisti vahetamine teise vastu.

Spetsiifilisemaks minna on raske, ühtegi konkreetset ravimit välja tooma ma ei hakkaks. Küll kinnitan, et lepingute ja riigihangete kaudu oleme püüdnud riske maandada. Jaepateegiga võrreldes võiks meil teatud puhver olla. Kui räägime suurtest ülemaailmsetest probleemidest tarneahelates, nagu tänane Postimehe lugu, siis nende puhul on selge, et ei pääse nendest meiegi.

Samuti võib eeldada ravimite hinnatõusu. Ei ole need erinevad muust kaubast ja nagu toiduained poodides, on teatud juhtudel juba kallinenud ka ravimid apteekides. Samas ei soovi ma kindlasti lugejat hirmutada.