Andres Sutt ⟩ Elektri varustuskindluse lisatagatis on kiired investeeringud taastuvenergeetikasse

LNG vastuvõtuvõimekuste rajamine Euroopas on toonud alla gaasi hinna – TTFi gaasihind on langenud augusti 350 eurolt 100–120 euro piirkonda. Kui veel aasta tagasi andis Vene torugaas 41 protsenti ja LNG 19 protsenti Euroopa Liidu koguimpordist, siis selle aasta augustiks on olukord pöördunud – LNG osatähtsus on tõusnud 41 protsendini ja Vene gaas langenud 9 protsendini. Euroopa gaasimahutid on täidetud ligi 95 protsendi ulatuses, mis on ajaloolisest keskmisest enam. Nõudlust gaasi järele on aidanud vähendada ka investeeringud päikese- ja tuuleenergiasse. Õhku lastud Nord Stream märgib vabanemist Vene gaasiimpordist ning sellest torujuhtmest on saanud õppetund ajaloo tarvis.