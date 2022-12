Pärast Krimmi varastamist Venemaa poolt jagab sõda kogu Euroopale mõtlemapanevaid õppetunde. Mõned olulised hoiatused on seejuures muutunud taustaks, mõjudes samamoodi kui lendudel kohustuslik «kabiinirõhu kadumisel langevad laest alla hapnikumaskid».

Mida aga teha olukorras, kus maskid ei tule laest välja või mis veel hullem, kogu lennuki peale on ainult kümme maski? Kui palju me oleme pööranud tähelepanu mis tahes ohutusalasele teabele, mida on lennusaatja nimega Ukraina reisijatele viimase kaheksa aasta jooksul edasi andnud?