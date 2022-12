Gaasijjaamad ei tööta pidevalt, nende ülesanne on üldreeglina tagada elektrienergia varustuskindlus. Gaasijaamades on võimalus kasutada ka kodumaist biogaasi, mille turuhinda on võimalik hea tahtmise juures märkimisväärselt vähendada alla maagaasi turuhinna ja samas pole sel ka CO2 emissioone.