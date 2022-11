JUHTKIRI ⟩ NATO taktikaline kahing ei tohi viia järeleandmisteni peamises

Poolteist aastat tagasi NATO Brüsseli tippkohtumisel kinnitasid liikmesriikide riigipead kindlas kõneviisis üle Bukaresti 2008. aasta deklaratsiooni, et Ukrainast saab alliansi liige liikmesuse tegevuskava (MAP) alusel. Eilse Bukaresti kohtumise avalduses öeldakse sama, kuid oluliselt pehmemalt: «Me jätkame oma partnerluse tugevdamist Ukrainaga, sedamööda kuidas ta edeneb oma Euro-Atlandi püüdlustes.» Välisminister Urmas Reinsalu hinnangul näitab see NATO kõhklust Ukraina liikmesuse osas sisuliselt edasi liikuda.

Just see võib Venemaa jaoks olla tõelise hirmu põhjus. Veel aasta tagasi oli Ukraina NATO liikmeks saamise kinnitamine üksnes riigipeade jõuline retoorika, praegu arenevad Ukraina ja NATO liitlassuhted reaalajas palju kiiremini, kui veel aasta tagasi oleks keegi julgenud aimata. Võib karta, et just selle sisulise lähenemise peatamiseks on Venemaa valmis võitlema kõigi vahenditega, põlgamata ära terrorit või massihävitusrelvi.