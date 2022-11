Jarek Kurnitski ⟩ Rohepööre tasuks ära teha ka inimtekkelise kliimamuutuseta

Elektriautode toetuseks on planeeritud üheksa miljonit eurot, mis on kõigest kaks protsenti võrreldes elamute energiatõhususe 366 miljoniga, millest lõviosa läheb korterelamutele. Korterelamute järgmiste aastate KredExi renoveerimise ja muude toetuste mahud lähenevad 100 miljonile eurole aastas ning nende abil lõigatakse 60–70 protsenti küttekuludest. Ei ole kuidagi rikaste poole kaldu – praeguseks ca 1500 korterelamut üle Eesti on KredExi toetuste abil terviklikult renoveeritud, teine 1500 tükki peaaegu sama hästi turupõhiselt ning 14 000 ootab veel oma järge.