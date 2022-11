Helen Rebane ⟩ Kuidas aidata maakoolide õpetajaid?

Iga õpetaja on koolis kokku puutunud mõne õpilasega, kes eristub massist. Mõned võivad olla õpiraskustega, mõnel on diagnoositud puue, mõni aga ülejäänutest selgelt andekam. Tänapäeva kantseliidis kutsutakse neid kõiki «haridusliku erivajadusega» (HEV) õpilasteks. On avastatud, et iga aastaga nende osakaal kasvab. See teeb eriti keeruliseks olukorra väikestes maakoolides ja põhikoolides.