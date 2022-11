Edward Lucas ⟩ USA-Hiina salatehing annab Hiinale Euroopas vahekohtuniku rolli

Kas nägite meie poliitikuid hirmust vabisemas, kui Hiina tankid kriginal mööda Berliini, Brüsseli, Londoni ja Pariisi tänavaid sõitsid – et Hiina Kommunistlik Partei (HKP) saaks asuda vahekohtuniku rolli ja hakata otsustama Euroopa julgeoleku üle? Mina ka mitte. Kuid Owen Matthewsi – vana Venemaa-vaatleja (ja minu vana sõbra) – sõnul on see sisuliselt juhtunud.