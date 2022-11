JUHTKIRI ⟩ Nursipalu kiira-käära tõmmatud piir võis olla Pevkuri suvaotsus

Nursipalu kavandatava harjutusala kaarti vaadates torkab silma see, et just Luhamõtsa kohal on piirjoon tõmmatud kiira-käära, peamiselt sealseid kinnistuomanikke säästes. Samuti näitab kolmapäevane Postimees, et Luhamõtsa jätmine piirangualast välja on kaitseminister Hanno Pevkuri nõue.

Ühest küljest on muidugi väga õige, et kohalike inimeste huve püütakse silmas pidada. Teiselt poolt on aga selge, et harjutusrelvade ohuala selle tõttu kiira-käära jooksma ei hakka. Seni avaldatud kaartide põhjal ulatuks piir kõige enam Sänna-Luhamõtsa-Tsooru teeni, jäädes enamasti sellest põhja poole, kuid tegelikku ohutusala arvestades peaks see ulatuma kaugele üle tee ja sügavalt külasse sisse lõikama.

Sellepärast tekib õigustatud küsimus, kas kaitseväe vajadusi tõmmatakse kokku või selgub valimiste järel halb tõsiasi, et ala tuleb ikkagi rohkem laiendada. Seda, et ministri poliitiline otsus tegelikult ei pea, oletab ka kohalik talunik.

Samuti näitab Ülle Harju artikkel, et ilmselt kujuneb riigile Nursipalu harjutusalasse jäävate maade puhul kõige suuremaks probleemiks omanikele põllumaa kompenseerimine ja asendamine. Kui esivanemate talukoht on tihti korvamatu emotsionaalse väärtusega, siis praegune suurpõllumees tahab saada kasutatavale maale samaväärset asendust, aga seda pole sugugi lihtne leida.

