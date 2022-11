Eesti hooldekodud vajavad lähiaastatel juurde umbes tuhat hooldajat. Hooldekodude pidajate sõnul (AK, 22.11.22) on osa probleemist see, et töötada eelistatakse haiglates. Kuid hooldajate põud on selgelt näha ka seal, kirjutab Loone Ots.