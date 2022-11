Andres Herkel ⟩ Kes tappis Valgevene välisministri?

Valgevene välisministri Uladzimir Makei äkksurm eelmisel nädalal on selles reas erandlik. Formaalselt on tegemist teise riigiga ja Makei oli Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenka parem käsi. Nii Ukraina kanalite kui ka vene ja valgevene opositsiooniliste juutuuberite puhul torkab silma, et enam ei arutata peaaegu üldse selle üle, kas Makei tapeti, vaid arutatakse, miks seda tehti ja kelle huvides.