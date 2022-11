Kadri Jõgi ⟩ Kas muutus Iraanis on võimalik?

1985. aastal avalikustas tol ajal veel noor organisatsioon Hezbollah oma radikaalse manifesti. Jumala partei (see on organisatsiooni nimi araabia keeles) lubas hävitada Iisraeli ja lääne ühiskonna. Samas kutsuti samamoodi mõtlejaid üles islamiriiki asutama. Nüüdseks peaaegu 40 aastat hiljem kuulub partei piirkonna mõjukate ja paremini varustatud sõjaväeliste organisatsioonide hulka. Lisaks on see organisatsioon, mis on mõjuvõimas Liibanoni poliitikas ja valitsuses.

Hezbollah on edukaim näide, kuidas Iraani mõju on jõudnud üle regiooni. Alates 1979. aasta Iraani islamirevolutsioonist on Hezbollah olnud osaline arvukates Iraani konfliktides piirkonnas, sh ka Saudi Araabiaga. Iraan on põiminud võrgustiku ja kasvatanud asendussõdade pidajaid. Alguses lootis riik lausa külvata islamirevolutsiooni ideed ja reklaamida ennast kui šiiitide kaitsjat üle maailma. Loomulikult ei saa kõrvale jätta ka seda, et mitu selle juhti on avalikult näidanud oma araablastevastast šovinismi. Eriti püüdsid nad seista Pärsia lahe riikide vastu. Pärsia lahe riigid on omalt poolt vastu seisnud. Näitena saab tuua toetuse Saddamile, eriti viimase sõjas Iraani vastu. Kahjuks polnud Saddam tänulik, näidates oma tegelikku nägu rünnakuga Kuveidile. 1980. aastatel loodeti Pärsia lahe riikides, et kui toetada rahulikke parteisid Liibanonis, siis suudetakse olukorda kontrolli all hoida.