Oudekki Loone ⟩ Suur Peeter ja Väike Peeter Nursipalus

Üldiselt tehakse militaarsed harjutusalad paikadesse, mille muu kasutusväärtus on väike ja mis pole head põllu- ega metsamaad või tuntud (öko)turismi piirkonnad, Nursipalu loomulikult neile kriteeriumitele kuidagi ei vasta.

Kuid oletame, et tublid ministeeriumiametnikud on vähemalt pool rehkendust ära teinud, kõik alternatiivid läbi kaalunud, ühtegi kehvema maa ning vähesema asustusega piirkonda Eestis ei ole, keskpolügoonil ei ole võimalik mitte kuidagi neidsamu õppusi läbi viia ega näiteks Lätiga koostöös mõnda ühisharjutusväljakut lõuna pool pidada. Kuidas lahendada «rahvuslike huvide» küsimus nii, et ükski indiviid ei kannataks ning Suur Peeter ei sööks lihtsalt Väikese Peetri moonakotti tühjaks?