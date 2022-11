Maarja Vaino ⟩ Kas eestlus on politiseeritud?

Puutusin hiljuti kokku ühe minu silmis äärmiselt kummalise seisukohaga. Juttu oli ühest kodulehest, mille puhul andis kommunikatsiooniekspert soovituse keskenduda rohkem üldinimlikule ja rõhutada vähem Eestit, sest eestlus olevat politiseeritud. See ei olnud kindlasti pahatahtlik soovitus, vaid antud ikka kliendi edule mõeldes. Aga mind rabas see mõtteviis.

Mulle on alati tundunud, et parteid võivad ju üksteisel kõri kallal olla, aga vähemalt idee poolest teevad nad kõik seda just Eesti nimel. Ja Eesti ei ole partei, vaid täiesti parteideülene nähtus, kuigi olen ka ise armastanud vahel tsiteerida Juhan Liivi luulerida «minu erakond on eesti keel». Aga seegi rida peaks olema kõigile parteidele ju ühine.