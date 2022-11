Philippe Jourdan ⟩ Praegune advendiaeg võiks olla erilise solidaarsuse aeg

Advendiaeg on eriline aeg, mida me õigusega seostame valguse ja rahuga. See aasta ei ole ilmselt erand ning juba vaatame, kas meil on kodus palju küünlaid ja kuhu neid paigaldada. Paljudes kodudes on taas elustunud advendipärja ilus traditsioon, mille valgus sisendab rahu nii laste kui ka vanemate südamesse.