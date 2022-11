Igasugu kompensatsioonivalmidus, nagu pakub ka riigihalduse minister Riina Solman , näitab vaid, et ametlikult on kõike võimalik rahaks ümber arvestada.

See on muidugi meie almustepalumisele suunatud ühiskonna stiil, kus igal hetkel on välismaised soovid tähtsamad kui oma kodanike inimväärikus. Tegelikult pole selline arvestamine ei innovaatiline ega jätkusuutlik!