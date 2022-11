MIHKEL KUNNUS ⟩ Kaitseme NATO territooriumi iga tolli. Kaitseme ka Nursipalu

Mida arvaksime ettepanekust, tulgu see Brüsselist või Washingtonist, et: kuulge eestlased, saage aru, see on võitlus vabaduse ja türannia vahel, valguse ja pimeduse vahel, ning selles fundamentaalses tsivilsatsioonide vahelises konfliktis tuleb Teie 45 000 ruutkilomeetrit ohverdada. Eiei, me ei röövi teilt seda maad, me pakume samaväärset asemele, isegi laiuskraadi jätame samaks ja kaasame teid kõigiti maadevahetusprotsessi. Oleme valmis kompenseerima ka emotsionaalse kahju, no nii viiendiku ulatuses turuhinnast.