Juhtkiri ⟩ Vargamäe needus kestab põlvest põlve

Tänases lehes on ülevaade viimasest episoodist Alexela ja Infortari ning Eleringi kahasse LNG-taristu rajamise kolgata teel. Loetud päevad enne gaasi vastuvõtuvõimekuse tähtaega tuleb välja, et puudu on üks väga oluline osa: laadimisvars, mille kaudu saaks Alexela ja Infortari ehitatud kai ääres LNG-laevalt gaasi Eleringi rajatud torusse pumbata.

Alexela ja Infortari väitel on laadimisvars osa terminali ehitusprojektist ja kui seda pole, siis on see Eleringi süü. Elering väidab, et nad on kevadest peale öelnud, et ehitasid terminali vastavalt Soome ujuvterminali liitumistaotlusele ja sellel laeval on endal liitumisvars olemas. Aga teistele liitujatele tuleks lahendust muuta. Sisuliselt tähendab see, et Alexela ja Infortar ei saa oma laeva kai äärde tellida ja kaid saaks kasutada vaid mainitud Soome ujuvterminal või mõni teine sarnase liitumisvarrega terminal.