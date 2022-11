Tiit Lepasaar ⟩ Populismi vastu tuleb seista kõikjal maailmas

Kui Karl Marx ja Friedrich Engels elaksid praegu, siis alustaksid nad oma «Manifesti» lausega: «Üks tont käib ringi mööda maailma – populismitont.» Terves maailmas on kasvanud riikide hulk, kus võimule on tulnud või võimul olnud populistid. Alates 1990. aastast on see arv kasvanud neljalt kahekümnele! Populistid pole võitnud poolehoidjaid mitte üksnes Ladina-Ameerikas ja Ida-Euroopas, kus populism on olnud pidev traditsioon, vaid ka Aasias ja Lääne-Euroopas, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Tiit Lepasaar.