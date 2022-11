KAIDO KÜNNAPAS ⟩ Rahandusminister eksitab. E-kaubamajade maksustamine oleks lihtne

Kujutage ette, et te ostate välismaa e-poest jõuluks kaupa ja maksate selle eest oma pangakonto kaudu. Makse saaja real on kirjas, kes on makse saaja. Konto IBANi kaudu on tuvastatav, kus riigis on makse saaja pank ja kus ta ilmselt ka ise asub. Kui sama välismaine isik saab Eesti füüsilistelt isikutelt teatud hulga makseid (nt 10 või 20 makset kuus), võiks tekkida kahtlus, et tegemist on veebikauplejaga. Selle kahtluse põhjal saaks hakata juba kontrollima, millega kõnealune ettevõte tegeleb ja kas ongi tegemist e-poega.