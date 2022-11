Küsimus pole selles, kas Ukraina põgenikke tuleb aidata. Loomulikult tuleb. Küsimus on, kuidas seda teha. Ning etteruttavalt tuleb öelda, et valitsuse põgenikepoliitika on läbi kukkunud. Seda võib väita isegi teadmata kuigivõrd täpseid andmeid põgenike kohta.