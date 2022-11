Alates detsembri algusest on meie poolest võimalik gaasi võrku anda, vastab Taavi Veskimägi täna avaldunud kriitikale .

See ei vasta tõele, et Elering ei saa enda ehitatavat gaasitoruühendust õigeaegselt valmis. Meie tööd on lubatud graafikus ja valmivad.