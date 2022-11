Põen ka ise rasket puuet. Pidasin seda kunagi tohutuks takistuseks suhte loomisel. Eks ta on ka. Sellest hoolimata olen ma täna abielumees. Varasemaltki on silmarõõme alati jagunud. Kui oled puudega inimene, siis sellevõrra rohkem tuleb suur töö ära teha ja tõestada, et oled sisult inimese ja mehena korras. Paraku on Eestis eelarvamust palju.