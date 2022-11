Riigi üleolev suhtumine ja käpardlikkus kõigil tasanditel on täiesti pretsedenditu, kirjutab Eesti 200 esimees Lauri Hussar.

Eesti ettevõtted on näinud piisavalt takistusi ja riigipoolset ükskõiksust, et me saaks kriitiliselt hinnata riigi kui terviku suhtumist ettevõtjatesse ning Eesti varustamisse gaasiga.