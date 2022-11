Rainer Kattel ⟩ Tehnoloogiageeniuste langus

Viimased nädalad on andnud paraja hoobi startup’idele ja tehnoloogiasektorile laiemalt. Paljud ettevõtted on pidanud töötajad koondama ning üha enam tundub, et tehnoloogiasektor liigub kuluefektiivsema mõtlemise poole. Sellest annab märku ka see, et tuhmumas on viimaste aastakümnete püsivaim tehnoloogiaettevõtete juhtimismüüt: edu toob välksõja laadis tegutsemine ning olemasolevate süsteemide lõhkumine, kirjutab kolumnist Rainer Kattel.