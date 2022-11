EESTLANNA NORRAS ⟩ Eesti käibemaksustamine on omaenda e-kauplejate vastu ebaaus

Reedel ilmunud artiklis tõdes rahandusminister Annely Akkermann, et Eesti on viimaste aastate jooksul ilma jäänud ligi poole miljardi euro suurusest käibemaksust, kuna ei ole midagi ette võtnud välismaiste e-poodide maksustamiseks.

Toon näite Norrast, kus elan. Et norrakad on läbi aegade oma veebiostudega Euroopas eesotsas olnud, siis on oleme sama tee juba läbi käinud. Tänaseks on AS Norge, nagu Norrat hellitavalt riigieelarvelistes aruteludes kutsutakse, välismaiste e-poodide maksustamise väga lihtsalt lahendanud.