JUHTKIRI ⟩ Tulemas on sõja ja lootuse jõulud

Abipakid on mõeldud inimestele, kellele neid tõesti on vaja, kellele need võivad olla elu ja surma küsimus. Slava Ukraini toimetab pakid vahetult ja otse rindeäärsetesse küladesse, kus on hävinud suur osa taristust ja lootus seda kiiresti taastada on väike. Slava Ukraini läheb kohale sinna, kuhu paljud abiorganisatsioonid ei lähe, sest peavad seda liiga ohtlikuks.

Eestis on 155 000 lastega perekonda. Neile on jõulud kõige oodatum aeg. Kuid tänavused jõulud on raskemad. Hinnad on tõusnud väga järsult, suurenenud on kodulaenude tagasimaksed, ettevõtted on hakanud koondama. See on mõjutanud paljude toimetulekut. Samas ulatuses kui varasematel aastatel ei saa jõulukinke teha. Tarbijauuring näitabki, et 26 protsenti peredest kavatseb kulutada jõulukinkidele poole vähem või need hoopis ostmata jätta, 19 protsenti plaanib kulutada veidi vähem kui mullu – seega pool peredest hoiab kinkidelt kokku.