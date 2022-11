Bogáta Timár ⟩ Ungari haridussüsteem on juba kokku kukkunud

Ungari õpetajate protestid ja streigid on kestnud tegelikult juba alates jaanuarist, samas kui üldine rahulolematus on valitsenud avalikke arutelusid juba aastaid. Palju on räägitud sellest, et õpetajad protestivad madala palga pärast: oma ametit alustava õpetaja netopalk on praegu 506 eurot. Ungaris tõuseb palk koos staažiga, seega võib üle 40-aastase staažiga vanemõpetaja teenida minimaalselt 970 eurot kuus.