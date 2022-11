Hannes Luts ⟩ Raudteevedude hääbumisest saab vaid kaotada

Ometi tõestavad just viimased aastad Operaili tegevuses, et raudteel saab kenasti kaupu vedada ka lühematel vahemaadel. Näiteks konteinerite vedu on näidanud väga ilusaid kasvunumbreid, vähendades seeläbi maanteede liikluskoormust. Kui sarnase kvaliteediga teenus hakkaks tööle Baltikumi-üleselt, võiks mahtusid mitmekordistada. Kõik need võimalused toppavad aga ühe suure takistuse taga, milleks on taristu kasutustasu. Täna moodustab see üle poole raudtee-kaubaveo omahinnast.