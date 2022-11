AK kirjanduskool ⟩ «Tühirand» on ilmselt sügavalt isiklik teos

Lisaks on Unt kirjanik, kelle elu ja looming sageli omavahel põimuvad. Nõnda võib oletada, et «Tühirand» kirjutati tõukuvalt 1971. aasta lõpus Undi elus toimunud sündmustest, milleks oli teise abielu purunemine. Samuti on märgiline, et «Tühiranna» napp sündmustik on paigutatud 1967. aasta suve lõppu, mil kirjanik lahutas esimest abielu. Sellest tulenevalt võib mõista, et «Tühiranna» puhul on tegemist sügavalt isikliku looga. Ka kirjanik ise on väitnud, et «Tühirand» on tema teostest üks eneseparodeerimise hea näide.