Loov loom ⟩ Linnud eelistavad kooselu vormina «abielu»

Huvitav on teada, et monogaamne paarisuhe (nimetagem seda siis antropomorfsusele kaldudes «abieluks») pole looduses üldse väga laialt levinud. Natuke on monogaame imetajate hulgas, kuid peamiselt on see suhtevorm iseloomulik lindude klassile. Ligi 90 protsenti linnuliikidest on monogaamsed, kui imetajatest valib abielu vaid üheksa protsenti liikidest. Kaladest, roomajatest ja kahepaiksetest ma parem ei räägigi, kuigi ka nende hulgas esineb siiski üksikuid põnevaid näiteid monogaamia harrastamisest.