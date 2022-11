Kes on viivitanud küttepuude varumisega, kes autol talverehvide vahetamisega, aknapragude kinni toppimisega või käpikute hankimisega. Ja viidatakse tavaliselt kiitvalt neile, kes muutusteks juba aegsasti valmistunud on.

Kuid vahest mõjub inimestele lohutavalt, et samasugust erinevat käitumist talveks valmistumisel näeme ka looduses. On rändlinde, kes juba suve lõpus valmistuvad sügisrändeks ja lendavad lõunasse veel enne esimesi hallaöid. Nii käituvad näiteks suitsupääsukesed. On ka linnuliike, kes viivitavad sügisrändega lume tulekuni, näiteks luiged. Samamoodi leiame erinevat käitumist putukate maailmas. Näiteks valgetähn-pajuliblikas poeb talvekorterisse juba suve lõpus, tavaliselt augustikuus. Sõltumata sellest, missugune on ilm. Ja on liike, kes lendavad ringi seni, kuni jätkub pisutki soojemaid päevi, ja poevad alles seejärel talvekorterisse, näiteks lapsuliblikas.