KÜLASTUS SOOME TUUMAJAAMA ⟩ Abielusõrmus tuli kinni teipida ja aluspesuni lahti riietuda

24. - 25. november sai käidud Soomes Olkiluoto tuumajaamaga tutvumas. Esimesel päeval tutvusime kohaliku omavalitsuse ja operaatori üldvaatega tuumajaamast, mida see tähendab Soome riigile, kohalikule kogukonnale. Kuidas on tuumajaam piirkonnas arenenud (OL1 ja OL2 on juba 40+ aastat eksisteerinud, OL3 peaks kohe peagi alustama).

Selgus, et väga huvitavalt on Soomes lahendatud see kohaliku kogukonna osa. Nimelt on seal maamaksud ning kui kohaliku piirkonna eelarve on ca 70 miljonit eurot, siis sellest 20 miljonit eurot on tuumajaama maamaks ning lisaks sellele veel arvestatavalt ka tuumajaamas töötavate inimeste tulumaks.