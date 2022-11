NÄDALA NÄGU ⟩ Jälle ühed krüptovargad

Viimane aasta on olnud krüptomaailmas karm. Ridamisi on tulnud ebameeldivaid uudiseid nii Eestist kui mujalt. Väike valik. Kuu aega tagasi pidas Eesti politsei kinni neli inimest, kes petsid Dagcoini-nimelise krüptoskeemiga välja kaheksa miljonit eurot. Kaks nädalat tagasi tuli uudis, et globaalne krüptobörs FTX on kokku varisenud. Ettevõtte asutaja Sam Bankman-Fried, kelle vara väärtuseks hinnati veel kevadel 26 miljardit dollarit, oli järsku nullipoiss. Paar päeva hiljem – eestlaste loodud krüptobörsi Change väärtuse ootamatu langus 80 protsendi võrra. Ja nüüd viimase uudisena – Potapenko ja Turõgini vahistamine.