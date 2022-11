Jakob Kübarsepp ⟩ Roheliste metallide vajalikkus on vältimatu

Sellest prohvetlikust nägemusest kolm – rahvastiku juurdekasv, ressursside nappus ja keskkonnaseisund – on tänaseks koondunud tervikmureks, millele püütakse leida teadmuspõhiseid ja rohetehnoloogilisi lahendusi. Ehkki roheline kirjeldab looduses laia levikuga värvi, on see sõna süvenevate keskkonnaprobleemide tõttu omandanud sügavama tähenduse.