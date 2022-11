Musta Reede ja teiste sooduskampaaniatega käib kaasas teatav negatiivne või vähemalt ettevaatlikuks tegev renomee. Teada on juhtumeid, kus kaupmehed tüssavad kliente, kirjutades allahinnatud kaupade hinnasedelitele toote originaalhinna ja laseved sel paista soodushinnana. Selliseid olukordi on Eestis ette tulnud ja need pole tänagi lõpuni kadunud.