Martin Ehala ⟩ 25 aastat sandistatud demokraatiat

Võib küll tunduda, et see on suhteliselt tühine asi, sest kõik erakonnad saavad raha jagada ja igal riigikogu saadikul on võimalus vahetult panustada oma valimisringkonna arengusse. Tegelikult aga muudab katuseraha kogu demokraatliku esindusprotsessi väärastunuks.