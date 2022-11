SERGEI METLEV ⟩ Vene pagulasmeedia on kild, mille abil võidakse Venemaa uuesti kokku panna

Kuigi ajaloo täpne kordumine ei ole kunagi võimalik, on mõeldav selle ligikaudne kordumine. Venemaaga on see tänavu ka juhtunud: kuritegeliku agressioonisõja taustal on see riik teist korda umbes sajandi jooksul murdunud kaheks arvult ebavõrdseks osaks. Impeeriumi lummuses või apaatsuse pantvangis venemaalased ühel pool ning vabadust ja inimlikkust päriselt väärustavad venemaalased teisel pool.