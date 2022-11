Oksana Belova-Dalton ⟩ Venemaa terrorismi toetava riigina – mis selle määratlusega Venemaale tegelikult kaasneb?

Euroopa Nõukogu (EN) on Strasbourgis asuv rahvusvaheline organisatsioon, mis keskendub inimõiguste, õigusriigi ja demokraatia kaitsmisele Euroopas. ENis on praegu kokku 46 liiget, kuna Venemaa arvati 16. märtsil 2022 organisatsioonist välja – seda pärast 26-aastast liikmesust, hoolimata mõistagi inimõiguste lugematutest rikkumistest. Siinkohal tasub märkida, et Euroopa Nõukogu liikmeks sai Venemaa 28. veebruaril 1996 ehk enne esimese Tšetšeenia sõja lõppu augustis 1996.

EN organisatsioonina edendab inimõigusi rahvusvaheliste konventsioonidega. Nõukogu jälgib liikmesriikide edusamme nendes valdkondades ja annab soovitusi sõltumatute ekspertide järelevalveorganites. Tuleb rõhutada, et rahvusvahelistes organisatsioonides osalemine põhineb vabatahtlikkuse printsiibil, seega ei saa öelda, et ENi soovitused oleksid liikmesriikidele õiguslikult siduvad. Seega, kui ENPA resolutsioon kutsub ENi liikmeid muu hulgas kuulutama Vene režiimi terroristlikuks, on see iga liikmesriigi enda otsustada, kas seda soovitust järgida.